Kolejnych 116 Abramsów i WIELKI pakiet amunicji dla Polski z USA.

Co zaskakujące, Polska stanie się PIERWSZYM poza USA, użytkownikiem przeciwpancernej amunicji podkalibrowej z rdzeniem ze stopu zubożonego URANU rodziny M829. Co istotne są to nie tylko nadal bardzo nowoczesne M829A2 czy M829A3 ale nawet NAJNOWOCZEŚNIEJSZE M829A4 i to w ilości łącznie 112.000 szt.!