Niemcy. Udaremniono próbę przewrotu. Trwają przeszukania w 137 lokalizacjach.

Do tej pory zatrzymano 25 osób. Prawicowi ekstremiści planowali m in zdobyć Bundestag. Wg nowych info aresztowania były też we Włoszech i Austrii. Część spiskowców to b. oficerowie . Grupa inspirowana była ideologią „Reichsbürger” i QAnon. Podejrzani rzekomo zwrócili się do Rosji z prośbą o pomoc.