Rak polskich ulic - cwaniak wymuszacz

Codzienność Warszawy. Cwaniaki wykorzystują pasy do jazdy w lewo i wymuszają wjazd na pas do jazdy prosto aby ominąć korek. Jak się nie uda wjechać, to blokują pas do jazdy w lewo i inni kierowcy trąbią na nich. Kierowca z filmiku nie miał miejsca aby wjechać ale i tak chciał wjechać przed.