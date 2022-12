MZ wystawi 1,9 mln e-skierowań na szczepienie malutkich Polaków preparatem

W nocy z 11 na 12 grudnia ministerstwo zdrowia wystawi ok. 1,9 mln e-skierowań na szczepienie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat preparatem na COVID-19. Do Polski w ostatnich dniach trafiło ponad pół miliona dawek preparatów. W samo południe obyła się konferencja prasowa w tej sprawie....