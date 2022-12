Marianna Schreiber pójdzie do wojska? "Jak będzie 2 tys. serduszek, to idę"

Marianna Schreiber pójdzie do wojska? 'Gdyby było trzeba, nie patrząc na to, że jestem kobietą - poszłabym bez mrugnięcia okiem' - zapewniała w czwartek w mediach społecznościowych. Kiedy jednak internauci zwrócili jej uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zgłosiła się do służby,...