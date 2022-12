Chojnice. Przerwane przemówienie Kaczyńskiego. Kłótnia zwolenników i przeciwn.

- Czemu nie wpuściliście lokalnego radia? Po co sprowadziliście 400 policjantów? Czego się boicie? - pytał mężczyzna, który przyszedł na czwartkowe spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w Chojnicach. Widz przerwał tym samym przemówienie prezesa. Padło m. in. "A Tusk co robił?", "Gówniarzu jeden".