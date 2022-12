Człowiek-widmo pracuje w stołecznym ratuszu. Nie kojarzy go nawet prezydent

Warszawa od 2020 roku ma pełnomocnika ds. bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Konrad Komornicki jest jednak nieuchwytny dla dziennikarzy. Nie kojarzy go nawet sam prezydent stolicy, który powołał go na to stanowisko.