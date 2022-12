Szkolenia "Wkładki mięsnej do Borsuka"

Były śmiechy z "książątek i panisk zarabiających $3k co nie chcą iść na ćwiczenia". Teraz sam Wolski u Zychowicza przyznaję że po tych 30 dniowych szkoleniach nie będziemy się różnić od ruskich mobików i będziemy co najwyżej "wkładką mięsną do Borsuka". Brzmi zachęcająco.