Polska traci gaz z magazynów najwolniej w UE

W okresie 10.11-10.12 zapełnienie polskich magazynów spadło z 98,4% do 97,24%, łącznie w europejskich magazynach z 95,39% do 89,41%, w niemieckich z 99,72% do 95,04%. Polska w okresie 10.11-10.12 z wszystkich krajów UE traciła swój gaz z magazynów najwolniej ze wszystkich państw UE.