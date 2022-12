Znany ekonomista nie ma litości: "Finanse Polski są zrujnowane". Punktuje...

Bogusław Grabowski wylicza, że w 2015 r., kiedy PiS przejmowało w Polsce władzę, dług publiczny wynosił ok. 950 mld zł, a jesienią 2023 r. będzie to już kwota rzędu ok. 1 bln 750 mld zł. — Obsuwamy się kulturowo i gospodarczo, nasze finanse i polityka pieniężna są zrujnowane — ocenia