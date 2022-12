Mamy w Polsce najtańsze paliwo? Jasne....

Dlaczego z TV zniknęła reklama, w której to specjalista wychwala Orlen, iż ten niesamowicie dba o Polaków utrzymując najniższe ceny paliw w Europie? Cena z wczoraj z francuskiego Grenoble. Tam gdzie są same dziewiątki, tego paliwa nie było. Gazole to olej napędowy. O sile nabywczej nie wspominam.