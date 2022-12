AUSTRALIA - Kredyt socjalny wymagany do korzystania z internetu.

Kredyt socjalny wprowadzony w celu uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem identyfikatora cyfrowego. Obywatele potrzebują 100 punktów identyfikacyjnych, aby korzystać z mediów społecznościowych, a policja będzie miała dostęp do twoich kont, w tym do prywatnych wiadomości.