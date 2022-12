Kołodziejczak o wystąpieniach PiS w Przysusze: To był stek kłamstw

To, co Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w niedzielę w Przysusze, to w dużej mierze program tej partii z 2014 roku, w 90 procentach niezrealizowany – ocenił lider AgroUnii Michał Kołodziejczak w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. „To był stek kłamstw” – dodał.