Szczepan Bentyn emigrował z rodziną do Paragwaju. Uciekł prokuraturze?

Influencer i promotor kryptowalut Szczepan Bentyn emigrował z rodziną do Paragwaju. Jest to kraj, który nie podpisał z Polską umowy o ekstradycję. Warto to wiedzieć, gdyż Bentyn jest związany z projektem Pracownia Nowych Technologii (PNT). W sprawie PNT prokuratura wszczęła postępowanie.