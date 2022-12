Krytyka „hochsztaplerstwa klimatycznego” wkracza do głównego nurtu w Niemczech

To firmy lub instytucje, które ogłaszają nierealne i niemożliwe do spełnienia cele związane z "ochroną klimatu". Robią to, bo czerpią z tego polityczne i ekonomiczne zyski, nie ponosząc za nic odpowiedzialności. – Ci ludzie, firmy i partie brzmią jak rewolucjoniści, a w rzeczywistości są oszustami.