Europa zawraca do Polski nielegalnych imigrantów

353 cudzoziemców, w tym 76, którzy przekroczyli granicę nielegalnie z Białorusi, odesłały nam państwa UE. To dopiero początek - pisze "Rzeczpospolita" we wtorek. Najwięcej imigrantów odesłały do Polski Niemcy, Norwegia i Szwecja. To konsekwencje obowiązującego w Unii Europejskiej prawa.