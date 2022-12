Rosną przychody w górnictwie, ale państwowe firmy nadal są nierentowne

Przychody branży górniczej wzrosły do 38 mld zł w ciągu trzech kwartałów br. (w zeszłym roku było 20 mld zł). Mimo to państwowa PGG wciąż nie jest rentowna, za to prywatna Silesia, która w 2021 r. była przeznaczona do likwidacji, dzisiaj pomnaża wyniki swojego właściciela (zysk 300 mln zł )