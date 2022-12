Dziś o 22:00 godzina ZERO. Posłowie PISu nie bójcie się Kaczyńskiego :D

Jarosław przypominał, że do uchwalenia wotum nieufności wobec ministra potrzeba 231 głosów, a więc razem z opozycją musiałby zagłosować ktoś z PiS. Mówił, że to mógłby sprawić tylko diabeł, czyli zdrada. To samo tyczy się tych, którzy bez usprawiedliwienia nie pojawią się na głosowaniu.