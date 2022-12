Akta Twittera: Trump nie złamał żadnych zasad przed zbanowaniem

Trump nie złamał regulaminu, co podkreślali moderatorzy. Na siłę przypięto łatkę "zakamuflowane podżeganie do dalszej przemocy" po interwencji Gadde, po czym Trumpa całościowo zaczęto określać jako terrorystę i porównywać do Hitlera. "Wdrażając nasze zasady, jesteśmy jak naziści wykonujący rozkazy"