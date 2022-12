Niechlubne statystyki. Ponad 850 lekarzy chce wyjechać z Polski

684 lekarzy i 177 lekarzy dentystów złożyło do końca listopada 2022 roku w Naczelnej Izbie Lekarskiej wnioski o wydanie zaświadczeń pozwalających uznanie kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej. To rekordowe liczby od kilku lat, kiedy to przez moment emigrację lekarzy wyhamowała pandemia.