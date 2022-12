Miasto nie chce przenosić przychodni a ustawa każe. Przeniesie więc... dzielnicę

Zwykły dzień w kraju absurdów. Zgodnie z nowym prawem, przychodnie zdrowia muszą znajdować się w tej samej dzielnicy co szpital. Władze Tarnowskich Gór nie chcą ich przenosić, więc w dzielnicy Śródmieście-Centrum zamierzają ustanowić eksklawę... Starych Tarnowic, gdzie jest przychodnia. Well done!