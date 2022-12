Rejna. Wjechał nielegalnie do lasu i wypchał po brzegi bagażnik gałęziami....

Mimo zakazu mężczyzna wjechał do lasu w woj. kujawsko-pomorskim, po czym zaczął zbierać gałęzie i pakować je do bagażnika samochodu. Na kradzieży drewna został przyłapany przez policjantów i leśników. Ukarano go mandatem.