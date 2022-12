Niemiecka opozycja do Scholza: To przez Pana Ukraina nie dostaje czołgów!

Niemiecka opozycja: – "...ukrywa się Pan za partnerami z NATO, którzy rzekomo też nie chcą ich dostarczyć. Teraz wiemy, że to nieprawda. To, że Ukraina nie otrzymuje tej pomocy, zależy przede wszystkim od Pana – zwrócił się bezpośrednio do niemieckiego kanclerza lider opozycji..."