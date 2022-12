WordPress zamierzał zdeplatformować New York Post za historię Huntera Bidena

WordPress - najpopularniejszy CMS na świecie chciał dołączyć do Facebooka i Twitter i ocenzurować opublikowaną przez New York Post historię laptopa Huntera Bidena. WordPress chciał usunąć ze swojej platformy New York Post, jednego z najstarszych amerykańskich wydawców.