Czterolatek zakopany w lesie. Kilka dni przed śmiercią wpadł do wrzątku

Czteroletni chłopiec, którego zwłoki znaleziono zakopane we wsi pod Garwolinem, miał wpaść do wanienki pełnej wrzątku. - Podobnej treści wyjaśnienia, że dziecko wpadło do brodzika, w którym był wrzątek i nie zostało zaprowadzone do lekarza złożyli podejrzani matka i jej partner.