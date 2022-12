Prof. Davies: mówienie o „antysemityzmie” Polaków to język z poprzedniej epoki

Ciekawy wątek, gdy prof. Norman Davies został zapytany o ocenę poglądów Olgi Tokarczuk. [23:40] „Nie można ciągle mówić tylko o czarnych stronach. Trzeba rozumieć, że u Żydów też był ekstremalny syjonizm, a to co działo się w Palestynie, było podobne do nacjonalizmów w Europie”