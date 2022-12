Zaatakował 11-latkę w jej domu. Wytropili go internauci, bo policja szybko umorz

W końcu zatrzymano mężczyznę, który zaatakował 11-letnią dziewczynkę w jej własnym domu. Okazało się, że to 24-latek karany wcześniej za czyny pedofilskie. Jednak to nie policja, która szybko umorzyła sprawę, wytropiła go, ale internauci.