Amerykański prztyczek w nos kanclerza Olafa Scholza. Koniec wymówek dla Niemców

Amerykanie nie tylko wyślą rakiety Patriot na Ukrainę, ale także w trybie pilnym przeszkolą Ukraińców w ich obsłudze. Ruskim trollom i cichym wielbicielom reżimu pułkownika Putina się to nie spodoba, ale to ważny krok na drodze do pokonania Moskwy i integracji Ukrainy ze strukturami NATO.