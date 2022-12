Wyborcza: "Polska powinna się skupić na naprawieniu zaniedbanej armii zawodowej"

Ludzie niedocenieni z polskiej armii odchodzą - kariera nie istnieje. Ukraina nawet w 2014 nie robiła poboru. "My w każdej chwili możemy zostać wezwani do koszar, a potem na wojnę, by oddać swoje życie. Nie wolno nikogo przymuszać do bohaterstwa" - tłumaczy Jan Brzostek, prezes partii Libertarianie.