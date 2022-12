W Montpellier (Francja) wybuchł konflikt na tle etnicznym

Ok. 50 Marokańczyków wkroczyło do romskiej dzielnicy, by pomścić śmierć 14-letniego Marokańczyka, który został przejechany samochodem w zamieszkach po meczu Francja-Maroko. Kierowca oraz pasażer bowiem byli romskiego pochodzenia. Mieszkanie pasażera zostało splądrowane, a on sam został pobity.