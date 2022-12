Media Expert i ich poszanowanie klienta

Witam, chciałbym opisać moją sytuację z Media Expert. TLDR Zamówiłem lodówkę z wniesieniem. Panowie po przyjechaniu powiedzieli że jej nie wniosą we 2, bo do jej wniesienia potrzeba 4 chłopa(lodówka 140kg). Mieli być następnego dnia w 4 osoby, ale do dziś czyli po 8 dniach dalej jej nie mam