Deweloper+ czyli podatnicy dopłacą do kredytu. Sprawdzamy komu i ile

Rząd ogłosił w piątek nowy program mieszkaniowy Pierwsze Mieszkanie. Wsparcie przeznaczone będzie dla osób do 45. roku życia na pierwszą nieruchomość. Program będzie składał się z dwóch rozwiązań: pierwsze to bezpieczny kredyt 2 proc., drugie to konto mieszkaniowe.