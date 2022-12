Sądy podcinają gałąź, na której siedzą przedsiębiorcy

Dlaczego sądy, co do zasady, nie przyznają odszkodowań przedsiębiorcom skrzywdzonym przez fiskusa? Przecież państwo, a w tym sądy, jest utrzymywane z podatków, które oni płacą. To jak podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Albo to się zmieni, albo musi doprowadzić do katastrofy.