Prof. Ćwiąkalski: "Jak jednym granatnikiem trzy razy złamać prawo"

- Gdyby to był kto inny, a nie Komendant Główny Policji, to od razu na granicy by został zatrzymany. Tu jest dziwne, że tego nie wykryli. Pewnie nie wykryli, bo nie badali. Dlatego że to komendant, to pewnie z najwyższymi honorami go przepuści przez granicę (…) - ocenia prof. Z. Ćwiąkalski.