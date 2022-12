Wietnam - poradnik przed podróżą i plan na 2 tygodnie

Wietnam jest naszym zdaniem jednym z najciekawszych do odwiedzenia państw Azji. Z powodu kuchni, miłych ludzi i pięknych widoków. W tym tekście zebraliśmy wszystko co warto wiedzieć, przed planowaniem podróży: loty, poruszanie się wewnątrz kraju, internet, waluta, Revolut etc.