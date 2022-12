Braki w tłumaczeniach Obajtka. Czyli co wokół rozbiorów Lotosu spowija mgła

Daniel Obajtek twierdzi, że Orlen sprzedał Saudi Aramco 30% udziałów gdańskiej rafinerii Lotosu za skromną kwotę około 250 mln dol., bo to mała i nieatrakcyjna rafineria. Skoro tak, to po co Orlen za grube pieniądze najmował do tych transakcji międzynarodowych doradców (...)