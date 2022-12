W niemieckich szkołach ukraińskie dzieci są prześladowane

"To wy chcecie wojny", "Poszedłeś do swoich nazistowskich kumpli": to tylko dwa cytaty, które usłyszały ukraińskie dzieci w niemieckich szkołach od rówieśników. No cóż - kultura klasy politycznej dociera do społeczeństwa. Artykuł po niemiecku i za paywallem, w powiązanych również link do twittera.