Aspartam powoduje dziedziczne zaburzenia lękowe

W trakcie badania myszom podawano od 8% do 15% dozwolonej dawki słodzika aspartam. Środek zmienił ekspresję genów w ciele migdałowatym, co doprowadziło do powstania stanów lękowych. Co gorsza negatywny efekt utrzymał się przez kolejne dwa pokolenia myszy pochodzące od samców spożywających aspartam.