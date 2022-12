Prof. Ćwiąkalski: Inna osoba usłyszałaby zarzuty. Tutaj może dojść do umorzenia

- Gdyby to była inna osoba, a nie komendant główny policji powołany przez obecną władzę, to na pewno zarzuty prokuratorskie by się pojawiły. (...) Biorąc pod uwagę doświadczenia w innych sprawach, istnieje prawdopodobieństwo, że i ta zostanie umorzona - komentuje dla Gazeta.pl prof. Z. Ćwiąkalski.