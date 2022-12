Czujnik czadu zadziałał, ale 86-latek wyjął baterie. Denerwował go dźwięk

W jednym z mieszkań na terenie gminy Wiązownica niemal doszło do tragedii. 86-letni mężczyzna wyjął baterie z czujnika czadu, który wydawał sygnały świadczące o niebezpieczeństwie. Jak później tłumaczył… irytował go dźwięk. Wraz z żoną i 65-letnią córką trafili do szpitala.