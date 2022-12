Wraca wyższy VAT na paliwa. Prezes Orlenu składa deklarację ws. cen na...

Stawka VAT na paliwa wzrośnie w 2023 roku do poziomu 23 proc. W lutym tego roku rząd obniżył ją do ośmiu procent w ramach tarczy antyinflacyjnej, ale z tym rozwiązaniem koniec. Jak jednak zapowiada Daniel Obajtek, nie powinno to mieć większego wpływu na ceny paliw na stacjach Orlenu....