Wolnościowy Twitter Melona Mlaska ogranicza widoczność konta Aryo

Po wejściu na profil Aryo pojawia się ostrzeżenie czy na pewno chcesz wejść na ten profil: "Uwaga: to konto zostało tymczasowo ograniczone To ostrzeżenie oznacza, że za pośrednictwem tego konta miała miejsca jakaś nietypowa aktywność. Czy na pewno chcesz zobaczyć to konto?"