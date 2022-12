Janusz Kaczmarek o wybuchu w KGP: Powątpiewam w to, co się tam wydarzyło

"Powątpiewam w to, co się tam wydarzyło, bo słuchając specjalistów od broni, dochodzę do wniosku, że takie przypadkowe spowodowanie wybuchu jest raczej niemożliwe" - mówił w internetowym radiu RMF24 o wybuchu granatnika w biurze Komendanta Głównego Policji były szef MSWiA Janusz Kaczmarek