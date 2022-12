Wbrew temu, co głoszą ruskie władze - ruska gospodarka popełnia harakiri

Sankcje Zachodu na Rosję są skuteczne i coraz bardziej osłabiają tamtejszą ekonomię. Świadczą o tym wszystkie wskaźniki: (2022) PKB spadło (-3,4% do -4.5% r/r), eksport spadł (-12,3% do -16% wzgl. 2018), straciła giełda (MOEX od lutego spadł o 1/3), za to inflacja gwałtownie wzrosła (~14%)