Poślizg Tira oczami kierowcy, bardzo dobra reakcja

Zdarzenie z 13.12.2022. ok. godz.16-tej na A5 między Kownem a Mariampolem w stronę PL. Temperatura -1 czyli gdyby posypali było by mokro jak po deszczu . Niestety nie posypali i było lodowisko. Jazda na pusto. Prędkość ok. 60-70 km/h. Potem poniżej 50km/h do samej granicy.