Szwedzki sposób na nieodwoływanie wizyt lekarskich – kary dla pacjentów

Co dziesiąty pacjent w Polsce nie odwołuje wizyty u lekarza. – Tego problemu nie ma w Szwecji, gdzie, jeśli pacjent nie zgłosi się na umówioną wizytę i nie odwoła jej co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem, to płaci karę – mówi Mateusz Rybicki, lekarz praktykujący w Karlskronie.