Rubel coraz słabszy: dziś wrócił do kursu z końca kwietnia

Od początku tygodnia RUB traci coraz bardziej w stosunku do USD i EUR. Główny powód słabnięcia rubla to spowolnienie wzrostu eksportu (embarga, spadek cen ropy i gazu). Inny to przywrócenie załamania w imporcie (reimport, import równoległy). Pomogli także spekulanci i zwykli Rosjanie kupujący waluty