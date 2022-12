Kraków. Kara za zniszczenie fragmentu Parku Krajobrazowego: 400 zł

Na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w rejonie ulicy Tynieckiej w Krakowie doszło do zniszczenia siedlisk wielu zwierząt, głównie ptaków. Teren porastała bujna zieleń, a teraz wygląda on jak plac budowy. Sprawa trafiła do sądu, który nałożył na właściciela gruntów karę... 400 zł.