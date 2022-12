Bała się go cała wieś. W końcu postanowił się zemścić na maturzystce

Na rozprawę sądową jedna z mieszkanek wsi przyniosła dużą fotografię przedstawiającą zamordowaną 19-latkę. Podczas odczytywania wyroku kobieta cały czas trzymała jej portret w rękach. Chciała, by oprawcy 19-latki napatrzyli się na to, co jej zrobili. Natalia zginęła w straszliwych męczarniach