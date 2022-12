Wiedźmin: Rodowód krwi. Najgorszy serial, który złamie serce fanom

Netflix nie ma szczęścia do Wiedźmina. Marka, która miała przybliżyć platformę popularnością do sukcesu HBO i Gry o tron, staje się ciężarem. Wiedźmin: Rodowód krwi najlepiej to pokazuje. "Efekt końcowy jest przerażająco nieudany: i na poziomie scenariusza, i pod względem wykonania".